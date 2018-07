De schade van zeven dagen feesten: 'wat voel ik me verrot'

Kippenvel: Siep en Eeke lopen Vierdaagse-slot in plaats van doodzieke vader

16:51 NIJMEGEN/SCHAIJK - ,,Deze lappie loopt voor pappie.’’ De tekst op hun shirts is ludiek, maar staat in schril contrast met de boodschap van Siep (19) en Eeke Swinkels (17) uit Schaijk als ze de Via Gladiola bereiken. Siep: ,,Eigenlijk had onze vader Theo de Vierdaagse moeten lopen. Twee weken geleden werd bij hem een ongeneeslijke vorm van kanker geconstateerd. Daarom lopen wij hier.’’