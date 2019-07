Dionne Stax kijkt uit naar de ‘ballen van Bets’

Voor de in het Nijmeegse Radboud-ziekenhuis geboren journaliste voelt de Vierdaagse een beetje als thuiskomen.



,,Vooral vanwege de voorspelbaarheid van het evenement. We hebben allemaal drukke levens. Ik vind het erg fijn om daar even uit te stappen en te belanden in een wandelwereld waarin alles altijd zo hetzelfde blijft. Ieder jaar passeer je dezelfde plaatsen, staan dezelfde bandjes langs de route en feesten we na aankomst op dezelfde plek op de Wedren. Dat is voor mij de charme van dit evenement.”