Diskwalificatie dreigt voor lopers die met supersoaker schieten

13:06 NIJMEGEN - Wat het hoogtepunt van de week op het Valkhof Festival had moeten worden, draaide uit op een fiasco. De bandleden van de Amerikaanse band Parquet Courts - op papier de grote publiekstrekker van het festival - stonden gisteravond straalbezopen op het podium en maakten ruzie met elkaar én het publiek: ,,Waar doen jullie moeilijk over, het is toch een gratis festival?’’