Drank of drugs? Politie controleert 7 dagen tijdens de feesten

‘Blaast u maar rustig in het apparaatje’, is de meest gehoorde zin deze zaterdagavond op de Graafseweg in Nijmegen. Roy van Wijk van Team Verkeer van de politie stuurt de actie deze avond aan. ,,Hoewel iedereen weet dat het niet mag, en iedereen inmiddels weet dat wij met de Vierdaagsefeesten controleren, blijven we toch drankrijders betrappen.”



Met maximaal twee bier op mag een gevorderd bestuurder achter het stuur zitten. Voor een beginnend bestuurder is dit een stuk minder. ,,Met één bier op wordt het voor een beginnend bestuurder al krap”, aldus Van Wijk. ,,De eerste vijf jaar dat je je rijbewijs hebt, mag je maximaal 88 Ugl blazen. Het is persoonsafhankelijk, maar hier zit je al snel overheen na één bier.”



Drugstest

En het zijn tegenwoordig niet alleen drankrijders die worden betrapt. Ook als je drugs op hebt, is de kans groot dat je er door de politie wordt uitgepikt. Sinds juli 2017 is het voor de politie een stuk makkelijker om te controleren of een bestuurder drugs heeft gebruikt dankzij de speciale drugstest.