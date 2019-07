Druten lobbyt met shirt voor plek in parcours Vierdaagse

Waarom liepen er in 2015 Vierdaagsewandelaars door Druten?

Druten was tot 1964 doorkomstdorp voor de Vierdaagse. Lopers van de 50 en 55 kilometer sjokten dat eind. Volgens journalisten van De Gelderlander uit de jaren zestig was de tocht naar Druten voor de lopers een ware kwelling. ‘De lange route over de Heemstrabaan richting Druten, welke nu zo goed als geheel vervallen is, behoort tot het verleden en er was gisteren niemand die daar rouwig om was,’ zo stond in de krant lezen in 1965.



Vanaf dat jaar was Druten uit de route geschrapt en sloegen de wandelaars bij Afferden af naar Horssen en Bergharen. De krant schreef al in 1961 dat de tocht door Druten geen publiek opleverde om de wandelaars aan te moedigen. Toch keerde Druten in 2016 eenmalig terug in het parcours (alleen van de 55 kilometer) vanwege 100 jaar Vierdaagse.