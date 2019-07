Eerste grote live-artiest ooit op Vierdaagsefeesten: Zangeres zonder Naam

NIJMEGEN - De Vierdaagseweek zit traditioneel vol met vaderlandse toppers, maar ooit begon het als een soort taptoe met fanfares en het orkest van tv-ster Henk van Montfoort in een muziektent op Plein 1944. De Zangeres zonder Naam, alias Mary Servaes, gold in 1972 als de eerste artiest van naam die live kwam zingen.

Ze opende het feest op vrijdag en sloot het een week later ook weer af. De koningin van het levenslied was hot in die dagen. Met Het soldaatje scoorde ze in 1971 haar grootste hit ooit, met een nummer 3-notering in de top 100 over dat jaar.

150 dozen kersenbonbons

Een paar weken na haar optreden in Nijmegen zou ze met Mandolinen in Nicosia opnieuw de top 10 bestormen. In de Vierdaagseweek lag het Rode Kruis-schip Henry Dunant in de Waalhaven. Het was de bedoeling dat enkele tientallen passagiers met bed en al naar het podium gereden zouden worden om Mary te zien zingen.