Feestact Kees van Hondt keert mogelijk terug op Plein 1944

Volgens Eickmans viel het met het afval na afloop vorig jaar mee: er waren maar drie containers nodig om de achtergebleven spullen in op te halen en er kwamen geen klachten binnen over het optreden. Het besluit om Van Hondt niet te boeken komt van de programmeurs zelf, deels uit voorzorg om gedoe voor te zijn.



,,We hebben zelf besloten om na vier of vijf jaar geen aanvraag te doen. Er is ons niets verboden of opgelegd vanuit de gemeente of Vierdaagsefeesten. Wel is Kees van Hondt een act waar iedereen een mening over heeft. Er is ook veel weerstand tegen. Dat telt wel mee in het besluit hem niet te boeken.”