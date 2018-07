Fraude in Vierdaagse, wandelaar vlucht

Bootreis geboekt om vanaf kade man aan te moedigen

15:24 NIJMEGEN - De Waalkade is een uitstekende plek om lopers aan te moedigen. En dat is precies waarom Lisette Kroos (53) uit Zwijndrecht zich aanmeldde voor een bootreis van de Zonnebloem. Vlak nadat het schip er vanmiddag aanmeerde, kon ze echtgenoot John (51) in haar armen sluiten. Hij doet mee aan de Vierdaagse.