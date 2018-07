Geen alcohol op achter het stuur? Dan kun je hier gratis parkeren tijdens Vierdaagse

Hoewel de campagne uiterst serieus is, is deze actie goedbedoeld en ludiek. De medewerkers van Rijden Zonder Invloed gijzelen geen auto's, benadrukt woordvoerster Judith Dijkstra. Dus automobilisten die terugkomen en toch wel wat gedronken hebben, krijgen uiteindelijk heus hun voertuig wel mee. ,,Maar dan gaan we wel het gesprek met je aan. We vragen bijvoorbeeld of er er iemand anders kan rijden. Of dat iemand je kan komen ophalen. Kan dat allemaal niet, dan stellen we voor om een uurtje te wachten en wat te eten.’’



De 'alcoholslagboom' is eerder gebruikt bij grote evenementen in België en eerder dit jaar bij Military Boekelo, een paardensportevenement met 35.000 bezoekers. Dijkstra: ,,De ervaring leert dat het gelukkig bijna altijd goed gaat met die slagboom en dat er maar weinig van die gesprekken nodig zijn.’’