Help! Hoe kom ik feestend, maar gezond de Vierdaagsefeesten door?

Om met de deur in huis te vallen: kerngezond de Vierdaagsefeesten vieren is niet te doen. Tenminste, niet als je zeven dagen lang volop feest en drinkt. Toch is er volgens Janssen genoeg om op te letten.

Döner

Beeld je even in. De eerste zaterdag wil je gelijk goed vieren. Op het Faberplein gaan de eerste biertjes er in. Vervolgens luister je muziek op het Valkhof Festival en ga je los op het Koningsplein. Vooruit, daarna nog even de kroeg in. En 's nachts kun je de verleiding niet weerstaan voor een grote, vette dürum döner.

Een dag later word je met knallende koppijn en badend in het zweet wakker. Je hebt een kater. En dus trek in zout en vet eten. Wat moet je doen? ,,Mensen met een kater hebben vaak het gevoel dat ze friet of snacks nodig hebben. Of chips. Maar dat is helemaal niet nodig om die trek te stillen; een kater betekent ook dat het lichaam mineralen nodig heeft. Neem bijvoorbeeld een banaan of bouillon. Ook dat kan die typische trek die je bij een kater hebt al stillen.’’

Hamburger

Is de kater ingedaald, ga je aan het eind van de middag weer de stad in. Aan koken doe je deze week niet. En dus twijfel je 's avonds tussen een vettig broodje hamburger of een friet mayo met een frikandel. Wat is het slimst? ,,Het is kwaad met kwaad bestrijden'', zegt Janssen. ,,Natuurlijk, soms wil je genieten en heb je er behoefte aan. Neem dan vooral die hamburger of dat frietje. Als je naast al die liters bier wél een beetje wil opletten, kun je beter naar de vele eetkraampjes rondom het centrum. Op de Kaaij, de Ramblas, bij de SMKMRKT, op 't Eiland en in Het Valkhof zijn genoeg gezonde, voedzame producten te krijgen waar je óók vol van zit. Zodat je er de rest van de avond tegenaan kan.''

Thaise wokmaaltijden, Spaanse tapas, Mexicaanse burritos, Hollandse kost of vegetarische snacks. Het is een fractie van de overvloed aan eten dat verkrijgbaar is bij de standjes daar. Kun je nemen wat je wilt? ,,Ik zou vooral adviseren eten te kopen waar je lang verzadigd van zit. Producten met veel eiwitten zijn aanraders. Die zitten bijvoorbeeld veel in vlees, vis en noten. Van eiwitten raak je meer verzadigd dan koolhydraten. En kies af en toe voor groente, fruit en volkorenproducten. voor de vezels.’’

Vette hap

Natúúrlijk is het slim soms te compenseren. ,,Wat is er mis met een keer een zak wortels kopen bij de supermarkt voor in de middag? Heb je even iets gezonds tussendoor’’, zegt Janssen. Verder kun je wat Janssen betreft het best genieten. ,,Denk wel bewust na wat je zelf denkt nodig te hebben om aan je verlangens te voldoen. Mensen zijn vaak geneigd hun instincten te volgen en daardoor te veel eten. Het is goed daar bewuster van te zijn. En besef: je hoeft niet altijd gezond te leven.’’