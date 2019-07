Henny is dolgelukkig bij Drift's Danspaleis: ‘Ik heb met Fons de Poel gedanst’

Ballroom van weleer

Het festivalterrein van SMKMRKT is voor de gelegenheid omgetoverd tot een ballroom van weleer. Muziek is er van vroeger. Denk aan Johnny Hoes’ Och was ik maar en Als de zon schijnt van André van Duin. Ouderen die slecht ter been zijn, zijn met speciaal vervoer naar de feestplek gebracht. Programmamaker Fons de Poel was aanwezig voor opnames.



Hartstikke blij is Wittekamp met de discomiddag. ,,Voorgaande jaren was mijn man er nog bij. Helaas is hij overleden. Voor het eerst ben ik hier alleen. Of eigenlijk niet, mijn vriendinnen gaan gelukkig met me mee. En iedereen die hier komt wordt er goed bij betrokken.”