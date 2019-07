Het weer tijdens de Vierdaagse: eerst een jasje aan, daarna insmeren

NIJMEGEN - Vierdaagselopers en feestvierders tijdens de Vierdaagsefeesten hebben komende week weinig te klagen over het weer. Met temperaturen die in de loop van de week oplopen naar zo'n 23 graden wordt het ‘prima wandel- en feestweer', volgens weerinstituut WeerPlaza.

Voor afzien in de broeierige hitte of puffend van de warmte over de Via Gladiola lopen hoeven wandelaars dit jaar niet te vrezen. Extra paraplu's inslaan of alvast schuilplaatsen opzoeken tegen heftige regenbuien is ook nergens voor nodig.

Begin is vrij fris

Komend weekend begint nog ‘vrij frisjes’ voor veel feestvierders, zegt meteorologe Diana Woei van WeerPlaza. Zaterdag en zondag is het overwegend bewolkt en kan er een enkel buitje vallen. ,,Maar veel regen hoef je niet te verwachten. Overdag is het rond de 20, 21 graden. Halverwege de avond is een jasje aandoen aan te raden. Dan koelt het af naar zo'n 15 tot 16 graden.”

Het meest fris is het komende maandag, als de lopers nog niet zijn begonnen. Het wordt dan naar verwachting 18 tot 19 graden in de middag, maar op regen hoeven we niet te rekenen. ,,Ook dan is een jasje of vestje dus wel nodig, als je gaat feesten. Want in de avond koelt het af”, zegt Woei.

Quote Een jasje aandoen is in de avond wel aan te raden. Dan koelt het af Diana Woei, Meteorologe

Steeds warmer

De temperaturen lopen vanaf dinsdag geleidelijk op. Al hoeven de lopers niet te rekenen op toestanden zoals vorig jaar, toen diverse lopers onderuit gingen omdat ze bevangen werden door de hitte. ,,Dinsdag liggen de temperaturen rond de 20/21 graden. Er staat niet al te veel wind en er valt in de regio Nijmegen nauwelijks regen. De dag start met veel wolken en later breekt de zon door”, zegt Woei.

De dagen daarna is het warmer, met temperaturen rond de 23 à 24 graden in de middag. ,,Wanneer de lopers 's ochtends beginnen, is het met 14 graden nog koel en is een jasje nog wel nodig. Maar in de middag adviseer ik de wandelaars juist om zich in te smeren met zonnebrand. De zon is namelijk vrij krachtig, vooral tussen 13.00 en 16.00 uur.”