Hier moet je zijn tijdens de Vierdaagsefeesten

Jazzliefhebbers kunnen terecht in het Kronenburgerpark bij het Otis Podium. Voor dance is het Hunnerpark ingericht onder het motto Matrixx at the Park. En op de diverse podia van het Valkhof Festival is het een walhalla voor indy-bands, singer-songwriters en andere alternatieve pop.

Veel bezoekers maken gewoon een lange ronde door de stad en laten zich verrassen door acts die ze op één van de tientallen feestlocaties toevallig tegenkomen. Om niet te verdwalen in het woud van plezier, heeft De Gelderlander een kompas gemaakt voor de doelgerichte feestgangers: 1 Vierdaagse, ruim 40 feesten.

Hotspots met vaderlandse toppers

Matrixx Live aan de Waalkade

Voor wie: Iedereen die bekende artiesten zoals Lil’ Kleine, Gerard Joling en André Hazes jr. een keer live wil zien optreden. Meezingen mag. Tussen de optredens door draaien de dj’s van Q-Music.

Wat: De ene keer is het Wow! We’re going to Ibiza, de volgende dag krijgen we een Ticket to the tropics en ten slotte gaan we vrolijk van links naar rechts. Het motto is elke avond: Feest alsof het de laatste dag is.

Waar: Waalkade

Niet te missen: zaterdag Het Feestteam; zondag Lil’ Kleine; maandag Mooi Wark; dinsdag Vengaboys; woensdag Gerard Joling; donderdag André Hazes jr.; vrijdag Snollebollekes. De hoofdacts beginnen elke avond rond 21.30 uur.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Snollebollekes op de Waalkade. © Flip Franssen

Plein ’44

Voor wie: Groot maar niettemin compact, grotendeels regenvrij en het bier is nooit ver weg. Voor alle leeftijden.

Wat: Iedere dag heeft een eigen thema, zoals Back to the 90’s (za) en hitparadehelden als Davina Michelle en Suzan & Freek (zo).

Waar: Plein ’44

Niet te missen: zaterdag Mental Theo; zondag Suzan & Freek en Davina Michelle; maandag Navarone; woensdag Baby Blue; donderdag Band zonder Banaan; vrijdag Enge Buren, Martijn Fischer en Baby Blue.

Molenstraat

Voor wie: Veelal jonger publiek dat regelmatig naar De Drie Gezusters, Heidi’s Skihut, Café Stretto of zustercafés gaat.

Wat: Een plein vol Nimweegse gezelligheid met Nederlandse artiesten, zoals Stef ‘Liever te dik in de kist’ Ekkel, Frans ‘Jij denkt maar dat je alles mag van mij’ Duijts en Koning Piraat Jannes.

Waar: Molenstraat

Niet te missen: zondag Maan; maandag Frans Duijts en Stef Ekkel; woensdag Sharon Doorson en Samantha Steenwijk; donderdag Jannes.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm André Hazes op de Waalkade. Hij keert dit jaar opnieuw terug. © Erik van 't Hullenaar

Ieder zijn eigen plek

Valkhof Festival

(zes podia)

Voor wie: Liefhebbers van alle vormen van alternatieve popmuziek kunnen hier met gemak zeven dagen lang doorbrengen.

Wat: Het festival wordt uitgevoerd op maar liefst zes podia: Arc, Boog, Club Voerweg, Entree, Kapel en Tuin. Het decor van het park met zijn ruïnes, oude bomen en zicht op de Waalbrug is een heerlijke plek om te zijn, zelfs zonder muziek. Er zijn tientallen optredens. Op valkhoffestival.nl staat een overzichtelijk blokkenschema.

Waar: Voerweg en Valkhof Park

Matrixx at the Park

(twee podia)

Voor wie: Elke dag is er een dance-event met een tiental artiesten op twee podia Jupiler Stage en Hysterique Stage.

Waar: Hunnerpark aan de St. Jorisstraat

Niet te missen: zaterdag Famke Louise; zondag Wildstylerz; maandag Kris Kros Amsterdam; dinsdag BOEF; woensdag Paul Elstak; vrijdag The Party Squad. Het volledige programma staat op matrixx.nl.

Festival op ’t Eiland

Voor wie: eten, drinken, dansen, kinderplezier, muziek en theater. Het eiland Veur-Lent wordt een beetje als Terschelling tijdens Oerol. Zo is er locatietheater, waarbij de exacte speelplek pas net voor aanvang van de voorstelling bekend wordt. Je bereikt het eiland via één van de bruggen, maar voor de beleving is het leuker het pontje te pakken dat vanaf De Kaaij onder aan de Waalbrug vertrekt.

Niet te missen: zondag Orkesta Mendoza; maandag De Speld Live; dinsdag Peter Buwalda; donderdag Katinka Polderman en Gruppo Sportivo; vrijdag Tim Knol. Kijk voor het hele programma op de site opheteiland.nl.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Feest Op 't Eiland. © DG

Joris Ivensplein

Voor wie: Nederlandstalig inhaken en meezingen op een knus plein in de Benedenstad.

Niet te missen: zaterdag Wesley Bronkhorst; zondag Sieneke; woensdag Marianne Weber en John de Bever.

Otis Park

(twee podia)

Wat: Lekker chillen in het park van Frank Boeijen met jazz- en soulmuziek. Een hapje eten haal je bij foodtrucks, verse vruchtensappen en goede koffie zijn nabij. En er is een markt waar vinylplaten verkocht worden.

Waar: Kronenburgerpark

Niet te missen: vrijdag The Rosenbergs. Compleet programma op otispark.nl

Hennes Latin Stage

Voor wie: Muziek, eten en drinken alsof je in Cuba bent.

Wat: Hennes is de naam van een garagebedrijf, maar wat heeft dat met salsa te maken? Eigenlijk niets. Alleen dat eigenaar Henri van Woerkom en zijn partner Marloes Hendriks van de muziek houden. Het begon lang geleden met een podium en een barretje, nu is het een compleet festival.

Waar: Voerweg, bij het in Nijmegen beroemde bloemenwapen.

Meer dan broodjes hamburgers

Smkmrkt Labyrinth

Wat: Lekker eten en dansen met uitzicht op de rivier.

Waar: Waalkade, ter hoogte van kunstwerk Labyrinth.

World Street Kitchen

Waar: Mariënburgplein

De Kaaij

Wat: Het muzikale eet- en drinkterras dat de hele zomer onder de Waalbrug is neergestreken. In de Vierdaagseweek is er een speciaal programma (zie dekaaij.nl).

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De Kaaij tijdens de Vierdaagsefeesten. © Gerard Verschooten

Chillin’ in the chapel

Stevenskerk

Wat: Intieme concerten in het icoon van Nijmegen. Zonder ticket kom je er niet in, maar meestal zijn alle concerten al lang van tevoren uitverkocht. Dagelijks is er de expositie over 50 jaar Vierdaagsefeesten te bekijken. En echte waaghalzen kunnen abseilen van de toren. Er is ook een programma met lezingen van schrijvers.

Waar: St. Stevenskerkhof

Niet te missen: dinsdag Roxeanne Hazes; woensdag Teskey Brothers; vrijdag Lucky Fonz III.

Sint Jacobskapel

Wat: Drie concerten in een serie Cozy Concerts. Cozy is het zeker, want in de kapel is ruimte voor slechts veertig bezoekers. Tickets voor 15 tot 23 euro. Zie ook cozyconcerts.nl.

Waar: Glashuis 4, in de Benedenstad

Niet te missen: za: Leonie Meijer, di: Harry Sacksioni, do: Ernst Jansz.

Terrassen en pleinen

Koningsplein

Wat: Druk feestterras met diverse coverbands zoals The Originals, Jackfire en This is Beethoven.

Waar: Koningsstraat

’t Nimweegs Feestcafé

Waar: Bloemerstraat

In de Betouwstraat

Wat: Teruggekeerde feestlocatie bij het Bascafé. Met kleinschalige pop van dagelijks andere acts.

ThomThom

Wat: Fijne feestplek voor roze bezoekers.

Waar: Van Welderenstraat

Niet te missen: Roze Woensdag

Faberplein

Wat: Groot overdekt terras waar de wandelaars van de Vierdaagse twee keer passeren.

Waar: Van Broeckhuijsenstraat

Niet te missen: zondag Hermes House Band; maandag Corry Konings en Ronnie Ruysdael en zijn rakkers.

Hertogplein

Wat: Leve de lol met Nijmeegse knallers als Bennie Solo en Suitz.

Wintersoord

Credible

Waar: Hertogstraat

Niet te missen: dinsdag Suzan & Freek

Grotestraat

Wat: Muzikanten spelen op minipodia tussen het publiek.

De Hemel

Waar: Franseplaats

Grote Markt

Niet te missen: zondag Gevelconcert; donderdag Party Animals.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het gevelconcert op de Grote-Markt. © Theo Peeters

Café Van Ouds

Waar: Augustijnenstraat

Café Samson

Waar: Houtstraat

Arsenaal 1824

Waar: Mariënburgplein

Matrixx Rade aan de Kade

Wat: De band Sjieke Bazen & Friends speelt de hele week. Een rad van avontuur bepaalt het genre.

Waar: Bij de nieuwe trappen op de gerenoveerde Waalkade.

Binnen

Kelfkensbosgarage

Wat: Klassieke concerten op de onderste verdieping van de parkeergarage, niveau min 4.

Niet te missen: za: Ragazza Quartet; zo: Noviomagum Wind Orchestra; ma: Damask Vocal Quartet.

Museum Het Valkhof

Wat: Voor één avond gaat het museum open voor een feestavond met dj JP en Brian.

Waar: Kelfkensbos

Niet te missen: do: Dans de blaren op je voeten

De Vereeniging

Wat: Overdag en aan het begin van de avond feesten in de tuin van het concertgebouw.

Waar: Keizer Karelplein

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Wat: Before we forget, expositie en verhalen over het verleden van Nijmegen

Waar: Mariënburgplein

Voor de kinderen

Mariënburgplein

Wat: Overdag voor de kinderen, daarna optredens van singer-songwriter Collin Hoeve & Friends.

Waalkade Centraal

Wat: De hele week Kids Park

En verder...

Ramblas

Wat: Vanaf het Nijmeegse station wandelen net aangekomen treinreizigers de stad in langs een divers aanbod van straatartiesten, eetkraampjes en andere verrassingen.

Waar: Van Schaeck Mathonsingel

Vier de nacht

Als om middernacht de muziek buiten zwijgt, gaat het feest verder op diverse locaties in de stad.

Waar: BAR 2, Brebl, Café Stretto, Café van Buren, Café van Ouds, de Lindenberg, Doornroosje, Drie Gezusters Nijmegen, El Sombrero, Heidi’s Skihut, LUX, Malle Babbe, Merleyn, Old Cave, Roxys Karaokebar, Sjors & Sjimmie en Waalhalla.