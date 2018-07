Lange files verwacht rond Nijmegen

video Een van de eerste wandelaars in Groesbeek loopt op bier

11:45 GROESBEEK - De doortocht in Groesbeek is nog niet echt begonnen, maar de eerste lopers zijn er al gearriveerd. Bijzonder: een van de eersten leek rechtstreeks van de Vierdaagsefeesten af te komen. Hij had het flesje bier nog in de hand.