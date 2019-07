Linda en Paul uit Grave trouwen tijdens de Vierdaagse: ‘Pak en jurk zijn voor de volgende dag’

De 50 kilometer onderbreken ze vanochtend rond 08.00 uur voor een flitsende ceremonie van een halfuur, op steenworp afstand van de Graafsebrug. ,,We willen natuurlijk wel ons kruisje halen”, grapt Van Hest, die voor de zeventiende keer meedoet.



Terwijl duizenden wandelaars op de achtergrond over de iconische brug lopen, geven zij en Petersen elkaar bij het aanbreken van de vroege ochtend het jawoord. Een ‘romantische plaatje’, dat omgeven is van de symboliek voor het stel.



De Brabanders ontmoetten elkaar vier jaar geleden bij de Vierdaagse, hij vroeg haar in 2017 onder de startboog van de Wedren ten huwelijk. ,,En we wonen allebei in Grave”, zegt Van Hest. ,,Als je over de Graafsebrug loopt, heb je echt het gevoel dat je thuiskomt.”