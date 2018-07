Maan te laat, maar Vangrail steelt de show

In beeld: Dag twee van de Vierdaagse

18 juli NIJMEGEN - De tweede dag van de Vierdaagse zit er op. In onder andere Wijchen en Beuningen maakten toeschouwers en wandelaars er weer een heerlijk feestje van. In Nijmegen was het in de middag zo druk, dat lopers werden gehinderd. Toch overheerste ook daar de feeststemming. Een terugblik van dag 2 in beeld.