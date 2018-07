Massale en warme ontvangst van lopers

video Volle perrons met Vierdaag­segan­gers op stations Arnhem en Nijmegen

13:41 NIJMEGEN/ ARNHEM - ,,In verband met de Nijmeegse Vierdaagse is de dienstregeling aangepast’’, galmt er door de stationsspeaker op het Arnhemse station. Vandaag is de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse en dat is te zien aan de grote toestroom van Vierdaagsegangers op Arnhem Centraal. Eenmaal in Nijmegen, kolkt er een stroom mensen over de perrons.