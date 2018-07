Morgen weer van start dankzij super women

Scheps vertrok ’s ochtends om 06.45 uur en had naar eigen zeggen acht uur later weer aan de finish kunnen zijn. ,,Maar vanaf het punt waar de dertig, veertig en vijftig kilometer samenkwamen, werd het zij aan zij schuifelen. Daar ging het eigenlijk al mis. In het centrum (bij het Faberplein, red.) werden we vervolgens stilgezet door de politie. Nog steeds geen idee waarom. Maar daarom kwam ik wel bijna te laat.’’



Met het wegtikken van de seconden zakte Scheps de moed in de schoenen. Twee hem totaal onbekende toeschouwers namen hem vervolgens op sleeptouw voor de laatste kilometers. ,,Zij zijn mijn super women’’, vertelde een euforische Scheps over de twee dames waarvan één (Carola Kirchjunger) daadwerkelijk als ‘super vrouw’ verkleed was. Kirchjunger: ,,Hij wilde opgeven vanwege de tijdslimiet, maar we hebben het met zijn drieën toch gered.’’