Na 'knakmomentje' toch nog puf voor showtje op Heumensoord

Het is het 'knakmomentje', zegt Ilena Gies-Sieswerda, woordvoerder op Kamp Heumensoord namens de marine. Het moment dat de duizenden militairen aankomen op de Wedren, en zich realiseren dat ze er nog niet zijn. De finish in het centrum is namelijk alleen voor de reguliere wandelaars. De eindstreep voor militairen wacht kilometers verderop, op Kamp Heumensoord. ,,We horen van veel militairen dat juist dat laatste stuk zo killing is.’’

Gasmaskers

Maar als ze er dan eindelijk zijn, dan is de ontlading ook groot. ,,Dat is echt een momentje: 'we hebben het weer gehaald, tijd voor een biertje'.’’ Maar ook dat drankje moeten ze nog verdienen. Eerst worden de wandelaars warm onthaald in de feesttent op het terrein. Collega's uit binnen- en buitenland vormen een erehaag, terwijl de militairen naar binnen lopen. En het is daarbij wel de bedoeling dat ze iets ludieks doen; het varieert van gasmaskers tot opdrukken, of bij elkaar op de schouders zitten.

De meeste detachementen bespreken onderweg wat ze bij binnenkomst gaan doen of studeren eerder al iets in. De Duitsers hebben er deze Roze Woensdag echt werk van gemaakt. De outfits matchen de kleur van de dag, en op Lady Marmalade van Christina Aguilera (door het detachement vooraf aangevraagd bij de DJ), geven onze oosterburen een gelikt showtje weg. ,,De meeste militairen stoppen echt het laatste stukje adrenaline in die act’’, zegt Gies-Sieswerda. Na 45 zware kilometers en een optreden, is het dan eindelijk tijd voor dat biertje.

Volledig scherm Een detachement loopt de biertent van Kamp Heumensoord in. © DG