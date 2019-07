Nijmegen maakt zich op voor drukste week van het jaar: de Vierdaagse

Duizenden roze Hawaïslin­gers voor Wijchens Vierdaag­sepu­bliek

7:08 WIJCHEN - Wie volgende week woensdag het Vierdaagselegioen in Wijchen toejuicht op de Markt, of in het aanpalende ‘horecastraatje’, komt niet onder het thema ‘roze woensdag’ uit. Behalve dat de route én veel toeschouwers weer roze versierd zullen zijn, delen drie horecaondernemers ook nog eens vijfduizend gratis knalroze hawaïslingers uit.