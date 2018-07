Nog nooit zó druk bij Vierdaagsefeesten

Video Hardstyle Pianist brengt publiek in vervoering in de parkeerga­ra­ge

14 juli NIJMEGEN - Zaterdagavond, 20.00 uur. In de galmende parkeergarage Kelfkensbos in Nijmegen is het druk met pratende en lachende bezoekers. Totdat een minuut later de Hardstyle Pianist opkomt. Opeens is het stil. Muisstil.