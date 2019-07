Piet (83) staat oog in oog met de militairen die zijn leven redden tijdens de Vierdaagse

Eén ding weet Piet Peters (83) zeker: zonder zijn drie reddende engelen van het Regiment Geneeskundige Troepen was het nooit tot een ontmoeting op Heumensoord gekomen.



Na een korte pauze met wandelvriend Toon - ‘we namen altijd een sneetje brood, bak koffie en glas limonade bij dezelfde kroeg’ - stortte Peters vijf jaar geleden ineens in elkaar op eerste dag van de Vierdaagse. Hij kreeg rond het middaguur een acute hartaanval op de Oosterhoutsedijk.



Militairen Mark (46) en Gerardus (40) zagen het in hun ooghoeken gebeuren. ,,Wij gooiden onze rugzakken meteen af en gingen naar Piet toe”, vertelt Mark.



,,Hij had geen hartslag meer bij zijn pols, zijn ademhaling was gestopt en hij was zo blauw als een smurf. Wij wisten dat het niet goed was.” Twaalf minuten lang werd Peters op de dijk gereanimeerd. Met succes.