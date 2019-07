Politie waarschuwt voor drukte bij Matrixx at the Park, organisatie weet van niets

Volstromen

Rond 20.15 uur was het terrein al aardig volgestroomd als DJ Joram Metekohy, beter bekend onder zijn artiestennaam Wildstylez staat te draaien. Jong en oud gooien hun handen in de lucht bij de snelle, maar harde beats. Een enkeling hakt actief mee op de muziek.



Wildstylez is een grote naam in de hardstylewereld. En hij is niet de enige bekende: Later op de avond betreden ook nog het DJ-duo Freequencerz en de in de hardstylescene opkomende Act of Rage het podium.