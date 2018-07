'Provocerend' spandoek maakt de tongen los

NIJMEGEN - 'Not everyone gets a warm welcome after four days walking'. Het spandoek van Cultuurhuis de Klinker, gevestigd aan de Van Broekhuysenstraat in het centrum van Nijmegen, maakt de tongen van passanten los. De reacties varieren van ' smakeloos' tot 'goed statement'.