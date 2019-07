Record van vorig jaar is geëvenaard: 1.625.000 mensen bezochten Vierdaagsefeesten

Zo was het gisteravond dringen geblazen bij het Brabantse feestduo Snollebollekes op de Waalkade. Niet voor het eerst: ook bij de Vengaboys barste dinsdag de kade zo'n beetje uit zijn voegen. ,,We zien dat het bij de podia van de Matrixx, dus op de kade en in het Hunnerpark, deze week erg druk is geweest'', zegt een woordvoerster van de Vierdaagsefeesten. Over het nieuwe bezoekersrecord zegt ze. ,,Het is geen wedstrijd. We willen niet ieder jaar het bezoekersaantal overtreffen. Liever kijken we naar de doorstroming van het publiek. Die was bijna overal goed.''