Roze Woensdag zorgt voor grote drukte in de stad

In die straat is vanavond het feest Kiss Kiss, dat bekendstaat als het populairste homofeest van Oost-Nederland. Meerdere dragqueens lopen rond door het publiek. Veruit het grootste deel van het publiek, dat losgaat in de straat, is in roze kleding gehuld. Eerder vandaag is er in de Van Welderenstraat al het feest Haus of ThomTom, met een show onder leiding van van dragqueen Meggie. Ook was er de grote dragshow Haus of Heels, met diverse drags.