Slechtziende Roland moet vanaf volgend jaar de 50 kilometer lopen: ‘Deze Vierdaagse is al geen feest meer’

Nou, vooruit dan. Uit ‘coulance’ mag Weyers nog één keer de 40 kilometer lopen, las hij begin april in een brief van Stichting DE 4DAAGSE. Daarna moet hij zich toch echt weer inschrijven voor de 50 kilometer. ,,In eerste instantie was ik wel boos’’, zegt Weyers. ,,Ik vond de brief ook vrij schofferend.’’



De 43-jarige man uit Alkmaar doet nu voor de 22ste keer mee aan de Vierdaagse, ondanks dat hij al vanaf zijn geboorte kampt met een visuele beperking. Tot en met 2012 liep hij ‘gewoon’ de 50 kilometer, zoals dat hoort bij zijn leeftijd en geslacht. In september van dat jaar stortte hij alleen volledig in, vertelt hij. ,,Ik kon niets meer. Niet eens naar mijn eigen koelkast lopen.’’