Terreurdreiging bij vuurwerk in 2016, maar geen roadblocks: ‘Vierdaagse is een open feest’

NIJMEGEN - Een mogelijke aanslag tijdens de vuurwerkshow op de Waalkade. Die dreiging was er in 2016. We hadden het mogelijk nooit geweten als Daniël Termont, de burgemeester van Gent in België, die dag niet besloot een oefening te houden.

,,Er was een internationaal bericht dat er een dreiging was tegen een vuurwerkshow in Nijmegen”, verklaarde Termont, die zich zorgen maakte over de vuurwerkshow bij zijn eigen Gentse Feesten.

Niet serieus

Zijn Nijmeegse collega Hubert Bruls bestempelde het bericht als ‘niet serieus’, maar voor de zekerheid was er die avond wel meer politie zichtbaar en vloog er een helikopter over de stad. De spanning in Europa was destijds hoog, enkele dagen na de aanslag in Nice.