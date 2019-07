Topdrukte lonkt op ‘t Eiland in Nijmegen: Duizenden feestgangers mogelijk naar ‘Zusje van Debbie’

Het feest Zusje van Debbie gaat stranddansen, dat zaterdagavond op ‘t Eiland wordt gehouden, staat in het teken van platen die net even buiten de mainstream vallen. Van ABBA tor Fleetwood Mac, van Arctic Monkeys tot the Kooks: ze komen allemaal voorbij.



Eerdere edities van het feest - vaak gehouden op t Honigcomplex - zijn steevast uitverkocht. En ook nu wordt topdrukte verwacht. ,,Als al die 4.000 mensen komen hebben we een probleem”, lacht Moniek Klabers, woordvoerder van het feest. ,,Dat past namelijk nooit op het strand.”



Wel houdt de organisatie rekening met topdrukte: zo wordt het feest buiten gehouden en niet in een tent zodat meer ruimte is voor feestgangers. Verder geldt vooral het devies: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.



Aanvang van Zusje van Debbie is 20.30u, het duurt tot 0.30 uur.