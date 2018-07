Veel online support voor Dionne Stax

Vierdaag­separ­cours weer niet op tijd vrij voor rolstoeler

9:28 NIJMEGEN - Ronald van Dort, de 36-jarige Afghanistanveteraan die met zijn rolstoel over het Vierdaagseparcours raast, was woensdagmorgen opnieuw als eerste en supersnel binnen. Moest hij de eerste dag onderweg wachten omdat de route nog niet was vrijgegeven, dit keer werd hij niet tegengehouden. Ook al was de route opnieuw niet op tijd vrij van verkeer.