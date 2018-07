Vierdaagse blundert met officiële app: 'We vinden het heel vervelend'

Feestgan­gers naar huis: gekkenhuis op het station

2:23 NIJMEGEN - Het is in de nacht van zaterdag op zondag een gekkenhuis in de stationshal van Nijmegen Centraal, als de laatste feestgangers huiswaarts keren. Beschonken bezoekers vrezen voor hun laatste trein, voor de friettent staat het rijendik en ook bij sommige incheckpoortjes is het lang wachten voordat mensen de poortjes door kunnen lopen.