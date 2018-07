Vierdaagse heeft een eigen rap van 'Heldon Socks'

Er komen nostalgische strofen in voor als: 'Ik weet nog goed, ik was een hele kleine jongen, met m’n ouders aan de straat, zien hoe militairen zongen. Handjes opgehouden, stiekem hopend op een sticker. Kreeg je vriendje een high five en jij twee gesmolten snickers'.

Maar ook: 'De één die staat te brallen, de ander blijft maar onderweg. Elk rondje is weer anders, daar kun je best mee overweg. Je kunt ook chillen op de Kaaij of opgekropt staan in de kroeg. Iedereen kan uit de voeten, want keuze is er genoeg. Liever blaren op je voeten, of blaren op je stem?'