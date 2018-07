Vierdaagse-wandelaars betrapt met vervalsingen van startbewijs

Grote artiesten Molen­straat stelselma­tig te laat op podium

13:35 NIJMEGEN - Het optreden van de Nederlandse zangeres Maan op de Molenstraat begon gisteren drie kwartier later dan gepland. Waar bij andere podia in het centrum van Nijmegen deze week een strikt tijdschema wordt gehanteerd, starten alle grote artiesten op de Molenstraat tot nog toe aanzienlijk later dan in de programmaboekjes is aangegeven.