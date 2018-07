Vierdaagsebiertje: altijd 'te duur', maar het verschil is groot

Kinderen vermaken zich opperbest tijdens Vierdaagse­fees­ten

17:52 NIJMEGEN - Bestaan de Vierdaagsefeesten vooral uit biertjes drinken op de vele pleinen? Dacht het niet. De laatste jaren is het dagprogramma flink uitgebreid en is er ook meer te doen voor kinderen. Tot grote vreugde van hun ouders. ,,Ideaal. Dit was in mijn tijd nog niet.’’