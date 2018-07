Vierdaagseromantiek: hoe Jana haar Deense officier via Tinder schaakte

NIJMEGEN - Dat ze nu in de Deense stad Aalborg zou wonen, had Jana (27, liever geen achternaam) exact een jaar geleden nóóit verwacht. Via datingapp Tinder ontmoette ze tijdens de Vierdaagseweek de Deense officier Tim, met wie ze nu inmiddels bijna een half jaar samenwoont.

,,Volgend jaar lopen we de Vierdaagse samen. Want ja, ik mis Nijmegen wel. Zeker deze week’’, zegt Jana, die tot vorig jaar in Nijmegen studeerde.

Denemarken

Tinder en militairen. Het blijkt tijdens de Vierdaagseweek ieder jaar opnieuw een goede combinatie. ,,Maar geloof me, ik had daar op dat moment geen seconde over nagedacht’’, zegt Jana. ,,Pas toen ik al die nationaliteiten op de app voorbij zag komen, viel bij mij het kwartje. Met best veel militairen had ik een gesprekje met op Tinder, maar met ééntje klikte het echt.’’

Dat was dus Tim uit Denemarken. Op de voorlaatste dag van Vierdaagse spraken ze af bij het Keizer Karelplein. ,,Ik wilde hem meenemen naar het mooiste plekje van Nijmegen, De Kaaij. Ik was alleen even vergeten dat het vanaf het Keizer Karelplein nog best een stuk lopen is naar De Kaaij. En hij had er natuurlijk heel wat kilometers opzitten. Dat was even afzien. Maar hij hield zich groot.’’

Leven in de brouwerij

Na een geslaagde date wilde haar Deense Tindermatch één dag later Jana ontmoeten op de Via Gladiola. ,,Maar dat ging natuurlijk mis, zo druk was het daar. Gelukkig spraken we die avond nog af. Hij wilde graag een paar langer in Nijmegen blijven, maar hij moest terug mee met zijn collega-militairen in de bus naar Denemarken. Dus toen besloot ik hem een week later in Aalborg op te zoeken. Een reis van twaalf uur, maar dat was het waard."