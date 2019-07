Vroege vierdaagsefiles op snelwegen rond Nijmegen door vrachtwagen met pech

Snelste rolstoeler mist controle­post: krijgt hij wel Vierdaagse­kruis­je?

11:17 NIJMEGEN - Hij was vrijdagmorgen dé gevierde man. Als allereerste Vierdaagse-deelnemer bereikte Ronald van Dort (37) de eindstreep op de Wedren. Al het applaus van de aanwezige toeschouwers was voor hem. Toch is de rolstoeler uit Ridderkerk nog niet helemaal zeker van zijn tweede kruisje.