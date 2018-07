Waarschuwing! Genoeg drinken, maar niet te veel: slecht voor de hersenen

Hij spreekt van een valkuil. Het is warm, de zon schijnt. Dan is de eerste reactie dat je voldoende moet drinken. Dat is ook het advies van de Vierdaagse-organisatie. Maar voldoende is ook voldoende. Te veel is niet goed. Scherder haalt het voorbeeld aan van marathonlopers die strompelend over de finish komen. Niet omdat ze te weinig hebben gedronken, maar juist te veel. ,,Dan krijg je die lichamelijke reactie."