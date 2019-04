Aanklager doet onderzoek naar uitspraken Sloetski over scheidsrechter

Sloetski was na het spectaculaire duel verbolgen over de beslissingen van Gözübüyük. Die gaf PSV voor rust een strafschop, nadat Hirving Lozano over de benen van doelman Remko Pasveer viel, zonder de VAR te consulteren.



En hij onthield vervolgens Vitesse een penalty, nadat Gaston Pereiro met hoog opgeheven been de bal weghaalde in duel met Vitessenaar Matus Bero.



,,Die eerste strafschop, is geen strafschop”, fulmineerde Sloetski. ,,Hirving Lozano is een duiker. Maar de scheidsrechter kijkt niet eens naar de beelden. Serdar Gözübüyük is de slechtste scheidsrechter van de wereld. Hij heeft ons eerder al benadeeld in de uitwedstrijd tegen PSV. En ook uit bij Feyenoord.”