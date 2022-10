Aanvoerder Bero na nieuwe nederlaag Vitesse: ‘Iedereen is verslagen, kapot’

,,Iedereen is verslagen, kapot”, sprak Bero na afloop. ,,We zitten in een zware, moeilijke situatie. We hebben een jong team, dat mentaal op de proef wordt gesteld. Ik ben de langst dienende speler bij Vitesse. Ik heb alleen maar succes meegemaakt. Vorig jaar was fantastisch in Europa. Dan is dit de totaal andere kant van het spectrum. En het zit allemaal ook niet mee. We hebben gestreden. Maar kijk naar de tegengoals. Zo makkelijk. Zo veel pech. Het geluk is niet aan onze zijde.”

Bero beseft dat er nu resultaat nodig is. ,,Dit was een heel belangrijke wedstrijd. Maar we moeten nu de rug rechten en de kop omhoog houden. We moeten blijven strijden.” De aanvoerder wil van degradatievoetbal niets weten. Vitesse zit in een netelige situatie, stelt hij.



,,Soms heb je dit. Ik ben 100 procent overtuigd van een ommekeer. Natuurlijk is dit een klap. We voetballen met ons hart voor de club. Maar we moeten nu niet onze kop in een kussen stoppen en gaan huilen. We staan onderin, maar met twee zeges is alles weer anders. Ik wil niet praten over degradatievoetbal. Dit is een momentopname. We moeten uit dit dal kruipen.”