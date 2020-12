Aanvoerder Remko Pasveer na sof Vitesse: ‘Niet goed genoeg voor koppositie’

Hij schreeuwde zich de longen schor, maar vanuit de doelmond kon ook routinier Remko Pasveer Vitesse niet aan de praat krijgen. De Arnhemse equipe faalde zaterdag in Zwolle . Op een bijzonder moment, want door de flater van Ajax tegen Twente (1-2) lag de koppositie in de eredivisie binnen handbereik.

,,We waren niet goed”, zei de keeper. ,,Niet scherp. Niet goed in de duels. Ik miste energie. Een verklaring heb ik er niet voor. In andere wedstrijden sprankelden we meer. We reageerden nu, in plaats van te dicteren. We hebben terecht verloren.”