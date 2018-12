Afgang Vitesse bij degradatiekandidaat NAC

Vitesse-doel­man Eduardo gaat getekend door het leven: ‘Soms komt de eenzaam­heid binnen’

8 december ARNHEM - Hij is kind van landarbeiders in Portugal. Opgegroeid in armoede, maar opgeklommen tot de top van de voetballadder. Eduardo dos Reis Carvalho is nu doelman van Vitesse. Hij heeft een bijzonder levensverhaal.