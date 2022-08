Alarmfase 1 bij Vitesse: Na de nederlaag bij Excelsior moet de Arnhemse club haast maken op de transfermarkt

De nieuwe rechtsback van Vitesse komt letterlijk van ver: ‘Ik neem altijd de moeilijke weg’

Carlens Arcus weet na de aardbeving in 2010 één ding zeker: voor een betere toekomst moet hij het straatarme Haïti verlaten. Na een bijzondere route en met hulp van een inmiddels gevangen genomen ex-minister is hij geslaagd als voetballer in Europa. Bij Vitesse wil de verdediger de volgende stap zetten.

23 juli