Alexander Büttner is nu al verliefd op Amerika: ‘Dit is een droombestemming’

Hij ratelt en ratelt. Over de mooie stad Boston. Over het immense Gillette Stadium. Over de ontvangst bij Revolution, het ‘super-contract’ en de topsportmentaliteit, die tot in zijn poriën voelbaar is. Alexander Büttner moet zijn verbintenis met New England nog ondertekenen, maar hij beleeft nu al zijn Amerikaanse droom. Thuis in Doetinchem.