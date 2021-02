Alexander Büttner na twee weken alweer weg bij Apollon; conflict over contract in Cyprus

Bazoer straalt bij Vitesse: Hier kan iets heel moois ontstaan

25 januari ARNHEM - Riechedly Bazoer geldt als een ongelofelijk talent, vol ontploffingsgevaar. Maar met de granaat tegen FC Groningen houdt hij Vitesse in de top van de eredivisie. De 1-0 van zaterdagavond staat symbool voor de herboren ster in Arnhem. En de Gelderse club danst op het feest van de regisseur vrolijk mee. Vier duels, twaalf punten. De oogst van ‘Super Januari’ is fenomenaal.