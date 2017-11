Allach in Israël voor gesprekken met Maccabi Haifa

ARNHEM - Mohammed Allach is in vergevorderd stadium van onderhandeling met Maccabi Haifa. De technisch directeur van Vitesse vertoeft in Israël voor gesprekken met de club. Hij kan er per direct aan de slag.

Allach (44) zit in het laatste jaar van zijn contract bij Vitesse. Bij de Arnhemse club is met de sportief directeur nog geen gesprek over een nieuwe verbintenis gevoerd.

Bemoeienis

De verlokkingen van Haifa vallen samen met de interne onrust bij Vitesse. De Russische commissaris Valeri Oyf wil het technische beleid bij de eredivisieclub bepalen. Hij wil inspraak in de speelstijl en zelfs de opstelling. De inmenging van ‘de man uit Odessa’ ettert al sinds vorig seizoen in Arnhem, maar is in de voorbereiding ondubbelzinnig gaan zweren. Allach accepteert de bemoeienis niet.

De Rus Oyf vormt met de Oostenrijkse-Rus Yevgeni Merkel en Henk Parren de raad van commissarissen van Vitesse. De toezichthouder is een vriend van clubeigenaar Alexander Tsjigirinski.