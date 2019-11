Alle ogen bij Vitesse zijn gericht op Honda

In één moment worden de nieuwe machtsverhoudingen op Papendal duidelijk. Leonid Sloetski stopt de training en wandelt naar Keisuke Honda. Even voorbij de middencirkel is er topoverleg. De Russische coach bespreekt de zaken van Vitesse met de Japanner. En met hem alleen.



‘Keizer Keisuke’ is de maestro van de Gelderse eredivisieclub. De talisman in donkere dagen.



Sloetski bouwt Vitesse in rap tempo om zijn nieuwe ster Honda (33) heen. Het is de CSKA-connectie, het pact uit de vervlogen jaren 2010 tot 2014 in Moskou. De Rus wijkt zodoende van alle gangbare protocollen in de voetbalwereld af. De Japanner hoeft niet opgetraind te worden. Voor hem vormen minuten als invaller niet de weg naar de basis, zoals overal de stelregel is. Honda staat er meteen. Tegen Sparta krijgen Riechedly Bazoer en Matus Bero de taak de Aziatische crack uit de wind te houden.