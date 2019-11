Alle Russen weg uit de staf van Vitesse

ARNHEM - Vitesse gaat verder zonder de Russische enclave. De broers Vasili en Aleksei Berezoetski en Oleg Yarovinski leggen hun functie in de technische staf neer. Zij verklaren zich solidair met de vertrokken hoofdcoach Leonid Sloetski. De assistenten Raimond van der Gouw en Nicky Hofs blijven wel aan in Arnhem.

Het vertrek van de Berezoetski-broers en secondant Yarovinski lag al in de lijn der verwachtingen. Voor Sloetski eindigde het avontuur bij Vitesse vrijdagavond met een smadelijke nederlaag bij Heerenveen (3-2). Louter door de Russische coach was het trio in Arnhem actief.

Vitesse neemt de komende dagen de tijd om de staf opnieuw in te vullen. Edward Sturing is de topkandidaat voor het hoofdtrainerschap op interim-basis. Technisch directeur Mohammed Allach gaat niet in op lopende zaken. Zowel hij als algemeen directeur Pascal van Wijk betracht radiostilte.

‘Door het vuur’

Allach geeft wel een schriftelijke verklaring. ‘Leonid heeft alles gegeven voor Vitesse’, staat daarin te lezen. ‘Hij ging door het vuur voor onze club en het team. Daarom betreur ik het ten zeerste dat hij de situatie niet heeft kunnen kantelen. Ik respecteer zijn beslissing en wens hem veel succes in zijn verdere carrière.’

Sloetski geeft ook een officiële, schriftelijke, verklaring. ‘Ik heb er alles aan gedaan om het tij te keren, maar helaas moet ik concluderen dat het mij niet lukt’, stelt de Rus. ‘Op dat moment moet je denken aan de club en de supporters. Daarom kan ik niet anders dan deze beslissing nemen. De club heeft iemand anders nodig, die de zaak weer op de rit kan krijgen. Het was een fantastische tijd in Arnhem, maar ook dit hoort bij het voetbal.’

Mislukt in West-Europa

Sloetski ziet bij Vitesse zijn tweede avontuur in West-Europa mislukken. Na successen bij CSKA Moskou (drie landstitels) en de functie als bondscoach van Rusland heeft hij slechts zes maanden gewerkt bij Hull City. Het verblijf in Arnhem heeft anderhalf jaar geduurd.

In zijn eerste jaar slaagde de Moskoviet er daarbij niet in Vitesse naar Europees voetbal te loodsen. Dit seizoen kende een sterke start, maar het voetbal was ook armoedig. Uiteindelijk sneuvelde Sloetski op een reeks van vijf nederlagen op rij.