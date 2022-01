Alle seizoenkaarthouders Vitesse kunnen naar wedstrijd tegen PSV in GelreDome

Extra ruimte voor losse kaartverkoop is er niet, zegt Vitesse. De Arnhemse voetbalclub vindt het fijn dat een deel van de eigen aanhang het eerste elftal weer van dichtbij kan steunen, maar geeft tegelijkertijd aan dat teleurstelling overheerst.



Net als onder meer voetbalbond KNVB en de andere profvoetbalclubs in Nederland had Vitesse graag gezien dat het met tweede derde van de bezetting had mogen werken.



‘Omdat alle clubs dit seizoen hebben aangetoond dat dit op een veilige en verantwoorde wijze georganiseerd kan worden’, stelt Vitesse in een statement.



‘Bovendien kost een lagere bezettingsgraad de clubs veel extra geld, terwijl de schade door de coronacrisis en -restricties al enorm is. We hebben vanuit politiek Den Haag duidelijkheid én perspectief nodig. Wanneer kunnen we weer opschalen? En met welke criteria? En waarom kan dat nu nog niet?’

‘Voetbal draait om spelen voor publiek’

Ook ‘het sportieve aspect’ en de sfeer lijden volgens de club onder het besluit dat niet meer dan een derde van de stadioncapaciteit kan worden gebruikt. ‘Voetbal draait om het spelen voor publiek. Onze supporters geven Vitesse kleur, in alle opzichten.’



Hoeveel publiek er na het thuisduel tegen PSV op zaterdag 12 februari (aftrap 20.00 uur) welkom is, is nog onduidelijk. Vlak daarna volgt een ‘weegmoment’ van het kabinet over de coronaregels die nu gelden. In aanloop naar het treffen met PSV belooft Vitesse met meer praktische informatie te komen, maar straks is in ieder geval een coronatoegangsbewijs nodig.

Gebruikelijke Vitesse-grapje

De Arnhemmers spelen in het eigen bericht in op mensen die hun ‘gebruikelijke Vitesse-grapje’ over de bezettingsgraad van GelreDome wel weer paraat zullen hebben.



‘Vitesse voetbalt toch altijd al met veel lege plekken in het stadion?’, vult de club alvast zelf in. ‘Los van het feit dat we met onze bezoekersaantallen gewoon stevig in de middenmoot van de Eredivisie staan, is het gevolg nu wel dat we met de huidige regelgeving alle seizoenkaarthouders en sponsoren kunnen verwelkomen bij onze thuiswedstrijden.’



Diverse fanatieke supportersgroepen hebben overigens al gezegd sowieso niet bij de wedstrijd tegen PSV te zijn uit onvrede over het clubbeleid. Zo zouden stadionverboden worden uitgedeeld aan mensen van wie niet vaststaat dat zij zich hebben misdragen.

