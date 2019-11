Als jeugdspeler misbruikte Renald Majoor gaat fulltime bezig met aanpak misbruik in de sport

Sinds twee jaar houdt Majoor bijeenkomsten over misbruik in de sport en is hij een luisterend oor voor slachtoffers. Tot nog toe deed hij dit in zijn vrije tijd, deels in de avonduren, naast zijn baan als kok in de horeca. Vorige week kreeg hij definitief te horen dat het ministerie van VWS zijn stichting De Stilte Verbroken een subsidie geeft. ,,Echt super. Ik ben heel erg blij. Dit is echt een erkenning voor al het werk dat ik tot nog toe heb gedaan”, vertelt Majoor.