‘Amerikaanse interesse in Vitesse’

ARNHEM - Vitesse komt mogelijk in Amerikaanse handen. De zakenmannen Robert en Philip Platek, die eerder ook al interesse toonden in FC Twente, zouden belangstelling hebben in de overname van de Arnhemse club.

Dat meldt De Telegraaf, op basis van bronnen rond de Arnhemse club.



De broers Platek zijn sinds vorig jaar eigenaar van Spezia Calcio uit de Serie A in Italië. Ze hebben verder aandelen in de Deense club SønderjyskE en Casa Pia AC uit Portugal.

Amerikanen

Amerikaanse interesse in Europese voetbalclubs is niet vreemd. De laatste jaren neemt de belangstelling vanuit de VS toe. Manchester United is al jaren in handen van de familie Glazer. Andere bekende voorbeelden zijn Arsenal en Liverpool.

In Italië is ook de investeerdersgroep 777 Partners actief, met Genoa. Die partij kocht onlangs Standard Luik. Bij Genoa is Johannes Spors de technisch directeur. De Duitser maakte in de winter de overstap van Vitesse naar de Italianen. ADO Den Haag is sinds kort ook in Amerikaanse handen.

Oorlog

Vitesse staat sinds een maand te koop. De Russische eigenaar Valeri Oyf neemt onder druk van de oorlog in Oekraïne afstand van de club uit Arnhem. Oyf is sinds 2018 officieel de eigenaar. De eredivisionist is sinds 2010 in Russische handen. Eerst leidde Merab Jordania de club, daarna Alexander Tsjigirinski.

Oyf stapte op bij Vitesse, nadat zijn landgenoot Roman Abramovitsj vanwege de oorlog Chelsea te koop zette. Chelsea en Vitesse werkten sinds 2010 nauw samen. Met de breuk in Londen viel ook de noodzaak voor Oyf om aan te blijven weg.

De eigenaar van Vitesse staat (nog) niet op de sanctielijsten van de Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Abramovitsj wel.

Van de Kuit

Vitesse wil desgevraagd niet reageren op de vermeende Amerikaanse belangstelling. Bekend is wel dat in Nederland Michael van de Kuit belangstelling voor de overname heeft. De vastgoedmiljonair is ook de eigenaar van stadion GelreDome. Ook zou er vanuit Qatar interesse zijn. Dat betreft Qatar Sports Investments, ook de eigenaar van Paris Saint-Germain.

